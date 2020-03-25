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25 Mart 2020, Çarşamba
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Tüm kulüpler mesaj paylaştı

Tüm kulüpler mesaj paylaştı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra spor camiasından arka arkaya "geçmiş olsun" dilekleri paylaşıldı.

, hocası , , , başta tüm kulüpler durumdan duydukları üzüntüyü dile getirdi ve tecrübeli hocanın bir an önce sağlığına kavuşmasını diledi.

  1. 25.3.2020
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