Hasan Şaş: Gayet iyiyim

Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından gözler yardımcılarına çevrildi. Bu konuda Hasan Şaş'tan bir açıklama gelirken Şaş "Ben gayet iyiyim. Testlerim normal" şeklinde konuştu. Ayrıca Levent Şahin ve Ümit Davala'ya yapılan testlerin de negatif çıktığı ve onlarda da şimdilik bir semptom görünmediği ifade edildi.