Hasan Şaş: Gayet iyiyim - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Hasan Şaş: Gayet iyiyim

: Gayet iyiyim

Hasan Şaş: Gayet iyiyim

'in koronavirüse yakalanmasının ardından gözler yardımcılarına çevrildi. Bu konuda 'tan bir açıklama gelirken Şaş "Ben gayet iyiyim. Testlerim normal" şeklinde konuştu.

Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından gözler yardımcılarına çevrildi. Bu konuda 'tan bir açıklama gelirken Şaş "Ben gayet iyiyim. Testlerim normal" şeklinde konuştu. Ayrıca Levent Şahin ve 'ya yapılan testlerin de negatif çıktığı ve onlarda da şimdilik bir semptom görünmediği ifade edildi.

  1. 25.3.2020
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