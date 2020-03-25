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25 Mart 2020, Çarşamba
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İkinci test yapılabilir

İkinci test yapılabilir

'da geçtiğimiz Cuma günü Florya Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcular ve tüm personelin de dahil olduğu 120 kişiye koronavirüs testi yapılmıştı. İki vakadan sonra yeni bir test yapılabileceği belirtildi.

'da geçtiğimiz Cuma günü Florya Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcular ve tüm personelin de dahil olduğu 120 kişiye koronavirüs testi yapılmıştı. İki vakadan sonra yeni bir test yapılabileceği belirtildi.

  1. 25.3.2020
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