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24 Mart 2020, Salı
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Başkan 'dan 'a geçmiş olsun mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı

Başkan , ve eşi ile Teknik Direktörü 'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan , koronavirüs testleri pozitif çıkan İkinci Başkanı ve eşi ile teknik direktör 'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

FATİH TERİM İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Sarı kırmızılı kulübün Teknik Direktörü Fatih Terim için tedavi gördüğü özel hastaneden resmi açıklama yayınlanmıştı. Terim'in hafif öksürük dışında şikayetinin bulunmadığı belirtilirken, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.

  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 18:06
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