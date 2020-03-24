Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testleri pozitif çıkan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
FATİH TERİM İÇİN RESMİ AÇIKLAMA
Sarı kırmızılı kulübün Teknik Direktörü Fatih Terim için tedavi gördüğü özel hastaneden resmi açıklama yayınlanmıştı. Terim'in hafif öksürük dışında şikayetinin bulunmadığı belirtilirken, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.
- 24.03.2020
- Güncelleme: 24.03.2020 18:06
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Galatasaray'a geçmiş olsun mesajı
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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