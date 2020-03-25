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25 Mart 2020, Çarşamba
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Hastaneden güzel haber

Hastaneden güzel haber

Kovid-19 testi pozitif çıkan Galatasaray Fatih Terim'in durumuyla ilgili Ulus'tan açıklama geldi.

Terim'in, yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne başlandığı belirtildi. Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu aktarılan açıklamada, "Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" bilgisi verildi.

  1. 25.3.2020
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