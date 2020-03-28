Fatih Terim'den haber var! Yardımcısı açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, corona virüsüne yakalanan Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Fatih Terim'le bir görüşmesi olmadığını söyleyen Çalımbay, Levent Şahin'le konuştuğunu ve Terim'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Tecrübeli çalıştırıcı, liglerin devam etmesi gerektiğini vurguladı ve farklı bir öneri ortaya koydu.

Ajansspor'un haberine göre Rıza Çalımbay, "Sivasspor olarak dün tesisimizi kapattık. Oyuncularımız sadece koşu idmanı yapılıyor, tesisimizi dezenvekte ettirdik. Oyuncularımız evden çalışmalarına devam ediyor. Maçların oynanması için iyi bir ortam oluşması lazım. sSeyircisiz oynanan maçlar verimli olmuyor. Benim düşüncem daha iyi bir ortam oluştuğu zaman Mayıs'ın 15'i gibi takımları Antalya'da toplamak Alanya'yı da kullanabilirsiniz. Corona virüsüne karşı sıcak havanın etkili olduğu bilim adamları tarafından konuşuluyor. Ligler ortam oluşursa mayıs ayında çarşamba-pazar maçları oynatarak bitirilebilir. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası sistemi gibi." ifadelerini kullandı.

'LEVENT ŞAHİN'LE KONUŞTUM'

Fatih Terim'in 1. yardımcısı Levent Şahin'le görüştüğünü belirten Çalımbay, "Fatih Hoca'yla görüşmemiz olmadı, yardımcısı Levent Şahin'le konuştum. Fatih Hoca'nın durumunun gayet iyi olduğunu söyledi." dedi.