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28 Mart 2020, Cumartesi
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'den haber var! Yardımcısı açıkladı

Fatih Terim'den haber var! Yardımcısı açıkladı

'da sosyal medya hesabından corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Deneyimli teknik adamın tedavisi hastanede devam ederken, un hocası Rıca Çalımbay, Terim'in yardımcısı 'le görüştüğünü ve sağlık durumu hakkında bilgi aldığını açıkladı.

ekiplerinden un teknik direktörü , corona virüsüne yakalanan 'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Fatih Terim'le bir görüşmesi olmadığını söyleyen Çalımbay, 'le konuştuğunu ve Terim'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Tecrübeli çalıştırıcı, liglerin devam etmesi gerektiğini vurguladı ve farklı bir öneri ortaya koydu.

Ajansspor'un haberine göre Rıza Çalımbay, "Sivasspor olarak dün tesisimizi kapattık. Oyuncularımız sadece koşu idmanı yapılıyor, tesisimizi dezenvekte ettirdik. Oyuncularımız evden çalışmalarına devam ediyor. Maçların oynanması için iyi bir ortam oluşması lazım. sSeyircisiz oynanan maçlar verimli olmuyor. Benim düşüncem daha iyi bir ortam oluştuğu zaman Mayıs'ın 15'i gibi takımları 'da toplamak Alanya'yı da kullanabilirsiniz. Corona virüsüne karşı sıcak havanın etkili olduğu bilim adamları tarafından konuşuluyor. Ligler ortam oluşursa mayıs ayında çarşamba-pazar maçları oynatarak bitirilebilir. ve Avrupa Şampiyonası sistemi gibi." ifadelerini kullandı.

'LEVENT ŞAHİN'LE KONUŞTUM'
Fatih Terim'in 1. yardımcısı Levent Şahin'le görüştüğünü belirten Çalımbay, "'yla görüşmemiz olmadı, yardımcısı Levent Şahin'le konuştum. Fatih Hoca'nın durumunun gayet iyi olduğunu söyledi." dedi.

  1. 28.03.2020
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