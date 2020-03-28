Inter ve Arsenal'in meydan okumasına Galatasaray'dan yanıt geldi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Inter ve Arsenal'in meydan okumasına G.Saray'dan yanıt geldi

Inter ve Arsenal'in meydan okumasına 'dan yanıt geldi

Inter ve Arsenal'in meydan okumasına Galatasaray'dan yanıt geldi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle liglere de ara verilmişti. durduğu bu günlerde kulüpler sosyal medyadan birbirlerine meyan okumaya başladı. İtalyan devi Inter'in efsane sorusuna 'dan da yanıt geldi. Cimbom kulüp tarihine damga vurmuş , , ve 'in isimleriyle Inter'e yanıt verdi ve meydan okumaya , Monaco ve Milan'ı ekledi. Sarı-kırmızılılar daha sonra Arsenal'in meydan okumasına cevap verdi.

Corona virüsü günlerinde kulüpler arasında hesabından düzenlenen 'meydan okuma' oyunlarına bir yenisi daha eklendi.

İtalyan devi Inter, dört efsane futbolcunu paylaştıktan sonra 'a meydan okudu. Sarı-kırmızılılar da bu meydan okumaya , , , isimlerini yazarak cevap verdi.

Galatasaray daha sonra , Monaco ve Milan'ı etiketleyerek meydan okumaya katılmasını istedi.

AR

ARSENAL'İN PAYLAŞIMINA DA CEVAP GELDİ

Galatasaray daha sonra sosyal medyadan kendisini etiketleyen Premier lig ekibi Arsenal'e cevap verdi.

BEŞİKTAŞ'TA FENERBAHÇE'YE MEYDAN OKUMUŞTU

Beşikaş, İspanyol ekibi Real Betis'in 'kulüp tarihinizin efsanelerinden 4'ünü sayabilir misin?' sorusuyla başlattığı meydan okumaya Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson yanıtını verdi. Siyah-beyazlılar ise Fenerbahçe, Juventus, Vissel Kobe ve Boca Juniors'ı etiketleyerek bu kulüplere meydan okudu.

Beşiktaş'ın meydan okumasına cevap veren Fenerbahçe, Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Alex de Souza ve Toni Schumacher'i efsaneleri arasında gösterdi.

  1. 28.03.2020
  2. Güncelleme: 28.03.2020 19:38
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Inter ve Arsenal'in meydan okumasına Galatasaray'dan yanıt geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN