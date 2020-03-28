Inter ve Arsenal'in meydan okumasına Galatasaray'dan yanıt geldi

Corona virüsü günlerinde kulüpler arasında sosyal medya hesabından düzenlenen 'meydan okuma' oyunlarına bir yenisi daha eklendi.

İtalyan devi Inter, dört efsane futbolcunu paylaştıktan sonra Galatasaray'a meydan okudu. Sarı-kırmızılılar da bu meydan okumaya Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Gheorghe Hagi, Wesley Sneijder isimlerini yazarak cevap verdi.

Galatasaray daha sonra Real Madrid, Monaco ve Milan'ı etiketleyerek meydan okumaya katılmasını istedi.

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ARSENAL'İN PAYLAŞIMINA DA CEVAP GELDİ

Galatasaray daha sonra sosyal medyadan kendisini etiketleyen Premier lig ekibi Arsenal'e cevap verdi.

BEŞİKTAŞ'TA FENERBAHÇE'YE MEYDAN OKUMUŞTU

Beşikaş, İspanyol ekibi Real Betis'in 'kulüp tarihinizin efsanelerinden 4'ünü sayabilir misin?' sorusuyla başlattığı meydan okumaya Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson yanıtını verdi. Siyah-beyazlılar ise Fenerbahçe, Juventus, Vissel Kobe ve Boca Juniors'ı etiketleyerek bu kulüplere meydan okudu.

Beşiktaş'ın meydan okumasına cevap veren Fenerbahçe, Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Alex de Souza ve Toni Schumacher'i efsaneleri arasında gösterdi.