Inter ve Arsenal'in meydan okumasına Galatasaray'dan yanıt geldi
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle liglere de ara verilmişti. Futbolun durduğu bu günlerde kulüpler sosyal medyadan birbirlerine meyan okumaya başladı. İtalyan devi Inter'in efsane sorusuna Galatasaray'dan da yanıt geldi. Cimbom kulüp tarihine damga vurmuş Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Gheorghe Hagi ve Wesley Sneijder'in isimleriyle Inter'e yanıt verdi ve meydan okumaya Real Madrid, Monaco ve Milan'ı ekledi. Sarı-kırmızılılar daha sonra Arsenal'in meydan okumasına cevap verdi.
Corona virüsü günlerinde kulüpler arasında sosyal medya hesabından düzenlenen 'meydan okuma' oyunlarına bir yenisi daha eklendi.
İtalyan devi Inter, dört efsane futbolcunu paylaştıktan sonra Galatasaray'a meydan okudu. Sarı-kırmızılılar da bu meydan okumaya Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Gheorghe Hagi, Wesley Sneijder isimlerini yazarak cevap verdi.
Galatasaray daha sonra Real Madrid, Monaco ve Milan'ı etiketleyerek meydan okumaya katılmasını istedi.
AR
ARSENAL'İN PAYLAŞIMINA DA CEVAP GELDİ
Galatasaray daha sonra sosyal medyadan kendisini etiketleyen Premier lig ekibi Arsenal'e cevap verdi.
BEŞİKTAŞ'TA FENERBAHÇE'YE MEYDAN OKUMUŞTU
Beşikaş, İspanyol ekibi Real Betis'in 'kulüp tarihinizin efsanelerinden 4'ünü sayabilir misin?' sorusuyla başlattığı meydan okumaya Süleyman Seba, Les Ferdinand, Sergen Yalçın ve Atiba Hutchinson yanıtını verdi. Siyah-beyazlılar ise Fenerbahçe, Juventus, Vissel Kobe ve Boca Juniors'ı etiketleyerek bu kulüplere meydan okudu.
Beşiktaş'ın meydan okumasına cevap veren Fenerbahçe, Lefter Küçükandonyadis, Can Bartu, Alex de Souza ve Toni Schumacher'i efsaneleri arasında gösterdi.
- 28.03.2020
- Güncelleme: 28.03.2020 19:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Inter ve Arsenal'in meydan okumasına Galatasaray'dan yanıt geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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