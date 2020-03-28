Anıl Başaran için yoklama
Cimbom'un gelecek sezonki planı genç ve yerli isimler olacağı biliniyor.
Cimbom'un gelecek sezonki planı genç ve yerli isimler olacağı biliniyor. Bunlardan birinin Balıkesir'de oynayan 20 yaşındaki Anıl Başaran olduğu kaydedildi. Kontratı sezon sonu bitecek genç forvetin salgın hastalık öncesi G.Saray yönetimiyle görüştüğü öğrenildi. Başaran bu sezon 27 1. Lig maçında 7 gol atıp, 1 asist yaptı.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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