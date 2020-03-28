Anıl Başaran için yoklama

Cimbom'un gelecek sezonki planı genç ve yerli isimler olacağı biliniyor. Bunlardan birinin Balıkesir'de oynayan 20 yaşındaki Anıl Başaran olduğu kaydedildi. Kontratı sezon sonu bitecek genç forvetin salgın hastalık öncesi G.Saray yönetimiyle görüştüğü öğrenildi. Başaran bu sezon 27 1. Lig maçında 7 gol atıp, 1 asist yaptı.