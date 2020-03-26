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26 Mart 2020, Perşembe
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Haberler Galatasaray Adem Büyük'ten corona virüs atağı! Alkışlanacak hareket...

'ten corona virüs atağı! Alkışlanacak hareket...

Adem Büyük'ten corona virüs atağı! Alkışlanacak hareket...

Son dakika corona virüsü gelişmesi... 'ın yıldız golcüsü , yaptığı yardımla alkışları topladı... Adem, corona virüsü ile mücadele kapsamında 'na 100 bin , 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu.

'ın golcü oyuncusu , corona virüs ile mücadele kapsamında alkışlanacak bir harekette bulundu.


Hürriyet'in haberine göre Adem Büyük, koronavirüsle mücadele için 'na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay şanlı da gün içerisinde sağlık çalışanlarını Sakarya'daki otelinde ağırlayacağını açıklamıştı.

  1. 26.03.2020
  2. Güncelleme: 26.03.2020 16:48
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