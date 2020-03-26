Mbaye Diagne'yi yerden yere vurdular! "Ayrılığı..." | Mbaye Diagne Galatasaray'a mı dönecek? Geliyor mu? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Mart 2020, Perşembe
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'yi yerden yere vurdular! "Ayrılığı..."

Mbaye Diagne'yi yerden yere vurdular! "Ayrılığı..."

Sezon başında 'dan ayrılarak Belçika temsilcisi 'a kiralanan için olay yaratacak ifadeler kullanıldı... Mavi siyahlı takımın teknik direktörü , yaptığı konuşmada Senegalli golcünün kadro dışı kalmasının takımı güçlendirdiğini itiraf etti! İşte o sözler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Belçika ekibi 'ün teknik direktörü 'dan olay yaratacak açıklamalar... Genç teknik adam, yaptığı konuşmada 'nin kadro dışı bırakılmasına dair konuşurken, oyuncunun olmayışının takımı güçlendirdiğini ifade etti.

Dévy Rigaux, bir futbol dergisine konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bir grup içerisinde yaşayanlara, değerlere saygı duyulmazsa, bunun sonuçları olur." dedi ve ekledi, "O zaman kuralları ihlal eden oyuncu ile konuşmalısın. Eğer bunu kabul etmezse, hikayenin sonu gelir." dedi.

"AYRILINCA GÜÇLENDİK"

Diagne'nin takımdan ayrılışının ardından takımın bir eksiklik hissetmediğini, aksine güçlendiğini aktaran çalıştırıcı, "Aksine. Her zamankinden daha güçlü bir hale geldik. Çünkü herkes, Club Brugge standartlarına ve değerlerine saygı duyuyor. Böyle bir durumda, sağlıklı bir grup kendisini düzenler." dedi.

Rigaux, konuşmasnının sonunda, "Bir soyunma odasında farklı milletler, kültürler ve kişilikler vardır. Ve en önemlisi, birlikte yaşarsınız. Birbirinize saygınız olursa, anlaşma da olur ve her konuya açıklık getirirsiniz. Bazı kişisel olaylar insani yaklaşım gerektiriyorsa, çizginiz bazen farklı bir şekilde yorumlanabiliyor. Flemenler için, Afrikalılar için, Güney Amerikalılar ve Ukraynalılar için yaklaşımınız aynı olmalı. Bunu gruba aidiyet hissini aşılamam için bunu yapmam gerekiyor." dedi.

  1. 26.03.2020
  2. Güncelleme: 26.03.2020 15:54
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