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24 Mart 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Taylan Antalyalı: Kurallara uyalım

: Kurallara uyalım

Taylan Antalyalı: Kurallara uyalım

'ın başarılı ismi , corona virüs salgınına karşı herkesi evde kalmaya davet etti.

Hijyen kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini belirten futbolcu, "Kendinize ve sevdiklerine dikkat edin. Evinizde kalın ve dışarıya çıkmayın. Bunu birlik olarak atlatalım. Sağlık her şeyden önemli" diye konuştu.

  1. 24.3.2020
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