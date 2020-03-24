Abdurrahim Albayrak: Herkese selam

İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, sevenlerine mesaj yolladı. Albayrak, "Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi daha güçlü kılıyor. Herkese selamlar" dedi.



MESAJ YAĞDIRDILAR

Albayrak'ın koronavirüse yakalanması taraflı tarafsız herkesi üzdü. Galatasaraylı taraftarlar başta sosyal medyada binlerce 'geçmiş olsun' mesajı paylaşıldı.