Abdurrahim Albayrak: Herkese selam
İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, sevenlerine mesaj yolladı. Albayrak, "Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi daha güçlü kılıyor. Herkese selamlar" dedi.
İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, sevenlerine mesaj yolladı. Albayrak, "Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi daha güçlü kılıyor. Herkese selamlar" dedi.
MESAJ YAĞDIRDILAR
Albayrak'ın koronavirüse yakalanması taraflı tarafsız herkesi üzdü. Galatasaraylı taraftarlar başta sosyal medyada binlerce 'geçmiş olsun' mesajı paylaşıldı.
- 24.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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