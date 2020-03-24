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24 Mart 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Abdurrahim Albayrak: Herkese selam

: Herkese selam

Abdurrahim Albayrak: Herkese selam

İkinci başkan , sevenlerine mesaj yolladı. Albayrak, "Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi daha güçlü kılıyor. Herkese selamlar" dedi.

İkinci başkan , sevenlerine mesaj yolladı. Albayrak, "Her şey inşallah daha iyi olacak. Çok şükür iyiyim, kendimi iyi hissediyorum. Arayan ve mesaj atanlara teşekkür ederim, onlardan moral almak, onlardan dua almak bizi daha güçlü kılıyor. Herkese selamlar" dedi.

MESAJ YAĞDIRDILAR
Albayrak'ın koronavirüse yakalanması taraflı tarafsız herkesi üzdü. Galatasaraylı taraftarlar başta sosyal medyada binlerce 'geçmiş olsun' mesajı paylaşıldı.

  1. 24.3.2020
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