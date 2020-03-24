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24 Mart 2020, Salı
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'in kızları üzgün

Fatih Terim'in kızları üzgün

'in kızlarından Merve, duruma isyan ederken, Buse, "Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

'in kızlarından Merve, duruma isyan ederken, Buse, "Yaşadığım korku tarifsiz, yanında olamamanın verdiği acı daha tarifsiz" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

  1. 24.3.2020
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