Rekor kırdı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Rekor kırdı

Rekor kırdı

Rekor kırdı

'in, 23 Mart tarihinde Twitter hesabından corona virüse yakalandığı açıklama spor tarihine geçti.

3 gün içinde tweet'e 94 bin yorum gelirken beğenilme sayısı 500 bini aştı ve Türk spor tarihinin en çok beğeni alan tweet'i olarak tarihe geçti. Bundan önceki rekor da yine Terim'in ''Nerede kalmıştık?'' tweet'ine aitti.

  1. 26.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rekor kırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN