Ezeli rakiplerden geçmiş olsun mesajı

Fatih Terim'in testinin pozitif çıktığının duyurulmasının ardından geçmiş olsun mesajları gecikmedi. F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor da bunların arasında yer aldı. İşte o mesajlar:



FENERBAHÇE: G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.



BEŞİKTAŞ: Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.



TRABZONSPOR: Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temmenni ediyoruz.