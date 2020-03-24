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24 Mart 2020, Salı
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Ezeli rakiplerden geçmiş olsun mesajı

Ezeli rakiplerden geçmiş olsun mesajı

'in testinin pozitif çıktığının duyurulmasının ardından geçmiş olsun mesajları gecikmedi. F.Bahçe, ve da bunların arasında yer aldı. İşte o mesajlar...

'in testinin pozitif çıktığının duyurulmasının ardından geçmiş olsun mesajları gecikmedi. F.Bahçe, ve da bunların arasında yer aldı. İşte o mesajlar:

FENERBAHÇE: G.Saray Teknik Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

BEŞİKTAŞ: Kulübü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.

TRABZONSPOR: Covid-19 teşhisi konularak tedavisine başlanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temmenni ediyoruz.

  1. 24.3.2020
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