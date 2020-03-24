Galatasaray'da 4’lü zirve endişesi
Galatasaray Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in testlerinin pozitif çıkmasından sonra gözler geçen hafta yapılan 4'lü zirveye çevrildi.
Geçtiğimiz pazartesi günü, başkan Mustafa Cengiz, yardımcıları Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile birlikte Fatih Terim'in de katıldığı bir toplantıya katılmaştı. Dünkü gelişmeler sonrası başkan Cengiz ve Yusuf Günay da teste girecek.
- 24.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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