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24 Mart 2020, Salı
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'da 4’lü zirve endişesi

Galatasaray'da 4’lü zirve endişesi

Başkan Yardımcısı ve 'in testlerinin pozitif çıkmasından sonra gözler geçen hafta yapılan 4'lü zirveye çevrildi.

Geçtiğimiz pazartesi günü, başkan , yardımcıları ve ile birlikte 'in de katıldığı bir toplantıya katılmaştı. Dünkü gelişmeler sonrası başkan Cengiz ve Yusuf Günay da teste girecek.

  1. 24.3.2020
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