Galatasaray'da 4’lü zirve endişesi

Geçtiğimiz pazartesi günü, başkan Mustafa Cengiz, yardımcıları Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile birlikte Fatih Terim'in de katıldığı bir toplantıya katılmaştı. Dünkü gelişmeler sonrası başkan Cengiz ve Yusuf Günay da teste girecek.