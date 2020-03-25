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25 Mart 2020, Çarşamba
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kontrol altında

Yusuf Günay kontrol altında

Başkanı , Başkan Yardımcısı ve yönetici da dün koronavirüs testi yaptırmak üzere gün içinde hastaneye gittiler. Cengiz, test sonuçlarını beklediğini söylerken Günay'ın kısa bir süre önce böbreklerinden operasyon geçirdiği için 24 saat hastanede tutulacağı öğrenildi.

Başkanı , Başkan Yardımcısı ve yönetici da dün koronavirüs testi yaptırmak üzere gün içinde hastaneye gittiler. Cengiz, test sonuçlarını beklediğini söylerken Günay'ın kısa bir süre önce böbreklerinden operasyon geçirdiği için 24 saat hastanede tutulacağı öğrenildi.

  1. 25.3.2020
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