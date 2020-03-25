Yusuf Günay kontrol altında

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve yönetici Kaan Kançal da dün koronavirüs testi yaptırmak üzere gün içinde hastaneye gittiler. Cengiz, test sonuçlarını beklediğini söylerken Günay'ın kısa bir süre önce böbreklerinden operasyon geçirdiği için 24 saat hastanede tutulacağı öğrenildi.