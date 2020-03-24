''Galatasaray’ı geri çevirdim''

Krasnodar forması giyen Ari, Galatasaray'ın kendisini istediğini ancak o dönem Türkiye ile Rusya arasında yaşanan gerginlik nedeniyle sarı-kırmızılı takımı reddettiğini açıkladı. Brezilyalı, "O zamanlar Rus vatandaşlığına geçmeyi düşünüyordum ve bu nedenle Galatasaray'a transfer olmak istemedim" diye konuştu.