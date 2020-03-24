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24 Mart 2020, Salı
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''’ı geri çevirdim''

''Galatasaray’ı geri çevirdim''

forması giyen Ari, 'ın kendisini istediğini ancak o dönem ile arasında yaşanan gerginlik nedeniyle sarı-kırmızılı takımı reddettiğini açıkladı.

forması giyen Ari, 'ın kendisini istediğini ancak o dönem ile arasında yaşanan gerginlik nedeniyle sarı-kırmızılı takımı reddettiğini açıkladı. Brezilyalı, "O zamanlar Rus vatandaşlığına geçmeyi düşünüyordum ve bu nedenle Galatasaray'a transfer olmak istemedim" diye konuştu.

  1. 24.3.2020
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