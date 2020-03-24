Bafetimbi Gomis: Fantastik bir maceraydı

Fransa'da yayın yapan Var-Matin'e konuşan Fransız yıldız, Galatasaray günleriyle ilgili, "İstanbul'da geçirdiğim inanılmaz günleri düşününce Marsilya'dan ayrıldığıma hiç pişman olmadığımı düşünüyorum. Benim için fantastik bir maceraydı. Önemli olan iyi bir takımda iyi işler başarmaktı. Galatasaray'da işimi iyi yaptım ve büyük başarılarla takımdan ayrıldım" ifadelerini kullandı.



2017-2018'DE TAÇ GİYDİ

Galatasaray'da 2017/2018 sezonunda forma giyen Bafetimbi Gomis, 33 maçta 29 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı olmayı başarmış ve ertesi sezon Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'e transfer olmuştu.