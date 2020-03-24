Bafetimbi Gomis: Fantastik bir maceraydı
Galatasaray'ın eski golcülerinden Bafetimbi Gomis, Marsilya'dan ayrılışından sarı-kırmızılı takıma transferine kadar birçok konuyla ilgili açıklama yaptı.
Fransa'da yayın yapan Var-Matin'e konuşan Fransız yıldız, Galatasaray günleriyle ilgili, "İstanbul'da geçirdiğim inanılmaz günleri düşününce Marsilya'dan ayrıldığıma hiç pişman olmadığımı düşünüyorum. Benim için fantastik bir maceraydı. Önemli olan iyi bir takımda iyi işler başarmaktı. Galatasaray'da işimi iyi yaptım ve büyük başarılarla takımdan ayrıldım" ifadelerini kullandı.
2017-2018'DE TAÇ GİYDİ
Galatasaray'da 2017/2018 sezonunda forma giyen Bafetimbi Gomis, 33 maçta 29 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı olmayı başarmış ve ertesi sezon Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'e transfer olmuştu.
- 24.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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