Bafetimbi Gomis: Fantastik bir maceraydı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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: Fantastik bir maceraydı

Bafetimbi Gomis: Fantastik bir maceraydı

'ın eski golcülerinden , Marsilya'dan ayrılışından sarı-kırmızılı takıma transferine kadar birçok konuyla ilgili açıklama yaptı.

'da yayın yapan Var-Matin'e konuşan Fransız yıldız, günleriyle ilgili, "'da geçirdiğim inanılmaz günleri düşününce Marsilya'dan ayrıldığıma hiç pişman olmadığımı düşünüyorum. Benim için fantastik bir maceraydı. Önemli olan iyi bir takımda iyi işler başarmaktı. Galatasaray'da işimi iyi yaptım ve büyük başarılarla takımdan ayrıldım" ifadelerini kullandı.

2017-2018'DE TAÇ GİYDİ
Galatasaray'da 2017/2018 sezonunda forma giyen , 33 maçta 29 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı olmayı başarmış ve ertesi sezon ekiplerinden Al-Hilal'e olmuştu.

  1. 24.3.2020
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