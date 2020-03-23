Arda Turan'dan flaş Fatih Terim paylaşımı! "Aslan hocam..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Mart 2020, Pazartesi
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'dan flaş paylaşımı! "Aslan hocam..."

Arda Turan'dan flaş Fatih Terim paylaşımı! "Aslan hocam..."

Milli futbolcu , hem 'da hem de A 'da hocalığını yapmış olan 'in corona virüsüne yakalanmasının ardından bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Arda hesabından paylaştığı mesajında, "Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığın da üstesinden gelecektir. Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir" ifadesini kullandı.

Corona virüs testi pozitif çıkan 'e bir geçmiş olsun mesajı da eski öğrencisi 'dan geldi. Arda Turan, hesabından Fatih Terim ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

"Aslan hocam Fatih Terim'e, Abdurrahim ağabey ve sevgili eşine, Fenerbahçeli sporcu arkadaşlarıma, tüm ülkemizde hastalarımıza acil şifalar diyorum. Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığın da üstesinden gelecektir. Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir. Hep beraber önlemlere uyalım. Bu mücadeleyi beraber kazanacağız."

  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 00:33
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