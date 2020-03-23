Arda Turan'dan flaş Fatih Terim paylaşımı! "Aslan hocam..."
Milli futbolcu Arda Turan, hem Galatasaray'da hem de A Milli Takım'da hocalığını yapmış olan Fatih Terim'in corona virüsüne yakalanmasının ardından bir geçmiş olsun mesajı yayımladı. Arda sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığın da üstesinden gelecektir. Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir" ifadesini kullandı.
Corona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim'e bir geçmiş olsun mesajı da eski öğrencisi Arda Turan'dan geldi. Arda Turan, sosyal medya hesabından Fatih Terim ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:
"Aslan hocam Fatih Terim'e, Abdurrahim ağabey ve sevgili eşine, Fenerbahçeli sporcu arkadaşlarıma, tüm ülkemizde hastalarımıza acil şifalar diyorum. Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığın da üstesinden gelecektir. Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir. Hep beraber önlemlere uyalım. Bu mücadeleyi beraber kazanacağız."
- 24.03.2020
- Güncelleme: 24.03.2020 00:33
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arda Turan'dan flaş Fatih Terim paylaşımı! "Aslan hocam..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.