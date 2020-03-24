Göksenin baba oldu

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nın kaptanı Göksenin Köksal baba oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Göksenin Köksal'ın eşi Simay Köksal'ın bir erkek bebek dünyaya getirdiği bildirildi. Ayaz adı verilen bebeğe sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam dilendi.