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24 Mart 2020, Salı
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Göksenin baba oldu

Göksenin baba oldu

'nın kaptanı baba oldu.

Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı'nın kaptanı baba oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, Göksenin Köksal'ın eşi Simay Köksal'ın bir erkek bebek dünyaya getirdiği bildirildi. Ayaz adı verilen bebeğe sağlıklı, mutlu ve uzun bir yaşam dilendi.

  1. 24.3.2020
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