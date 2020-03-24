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24 Mart 2020, Salı
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bin pişman! ...

Mert Çetin bin pişman! Galatasaray...

'in devre arasında 'a getirmek için büyük uğraş verdiği , 'da sıkıntılı günler geçiriyor.

Çizme, corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında başı çekerken ailesinden uzak kalan milli oyuncunun "Devre arasında keşke 'ın teklifini kabul etseydim" dediği gelen haberler arasında.

  1. 24.3.2020
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