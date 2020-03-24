Mert Çetin bin pişman! Galatasaray...
Fatih Terim'in devre arasında Galatasaray'a getirmek için büyük uğraş verdiği Mert Çetin, İtalya'da sıkıntılı günler geçiriyor.
Çizme, corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında başı çekerken ailesinden uzak kalan milli oyuncunun "Devre arasında keşke Galatasaray'ın teklifini kabul etseydim" dediği gelen haberler arasında.
- 24.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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