Cumhurbaşkanı telefon açtı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Fatih Terim'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Fatih Terim'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.
- 25.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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