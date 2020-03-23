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23 Mart 2020, Pazartesi
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Denayer terk etti

Denayer terk etti

'de ve gibi futbolcuların izinsiz olarak ülkelerine gitmelerinin ardından, kulübünde de benzer bir kriz patlak verdi.

Başkanı Jean-Michel Aulas, ve Thiago Mendes'in koronavirüs korkusu yüzünden, 'dan ayrıldığını açıkladı. Bu hareketin, kulüp kararını beklemeden gerçekleştiği bilgisini paylaştı.

  1. 23.3.2020
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