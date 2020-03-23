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23 Mart 2020, Pazartesi
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isyan etti

Arda Turan isyan etti

, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Arda Turan, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Yıldız oyuncu, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde durmayıp dışarı çıkanlara "Yapmayın bunu. Sabırlı olun bencil olmayın" ifadelerini kullandı.

  1. 23.3.2020
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