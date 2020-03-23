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23 Mart 2020, Pazartesi
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’ya uyarı: Sakın gitme

Marcao’ya uyarı: Sakın gitme

'da çoğu 'de kalmak isterken bazıları ise ailelerinin yanına gitmek istiyor. birisi de ...

'da çoğu 'de kalmak isterken bazıları ise ailelerinin yanına gitmek istiyor. birisi de ... Genç futbolcuya "Mutlaka 'da kalmalısın" tavsiyesi yapıldı. Ayrıca ayrılması halinde 14 gün boyunca karantinada kalacağı hatırlatıldı ve vazgeçirildi.

  1. 23.3.2020
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