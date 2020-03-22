Galatasaray'a Luyindama piyangosu! Tam 15 milyon Euro...
Galatasaray 8 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Christian Luyindama'ya sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor. Demokratik Kongolu oyuncuya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolwes talip olmuştu. İngiliz ekibinin yıldız futbolcu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
Galatasaray'ın 8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Christian Luyindama, sezon sonunda Sarı-Kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.
İngiliz basınının haberine göre; Demokratik Kongolu oyuncu için Wolwes 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı.
Galatasaray, milli takımda sakatlanarak sezonu kapatan yıldız futbolcunun sözleşmesini ikinci yarıda askıya almıştı.
EVERTON VE ASTON VILLA DA İSTİYOR
Ayrıca Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Luyindama'yı İngiliz ekipleri Aston Villa ve Everton da yakından takip ediyor.
Yıldız futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'a veda ederek İngiltere'nin yolunu tutması beklemiyor.
- 23.03.2020
- Corona virüste yeni belirtiler ortaya çıktı! Yıldız basketbolcu açıkladı
- Erling Haaland'dan duyulmamış corona virüs önerisi!
- Galatasaray'a Luyindama piyangosu! Tam 15 milyon Euro...
- Corona'ya yakalanan Jonathas: Duşa girince bayılacak gibi oluyordum
- Rakitic tehlikeyi önceden fark etmiş! "Takım doktoruna dedim ki..."
- Galatasaray'a 25 milyon Euro'luk transfer bütçesi!
- Hangi ilde ne kadar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı var! İşte cevabı...
- Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!
- Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor!
- İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'a Luyindama piyangosu! Tam 15 milyon Euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.