Galatasaray'a Luyindama piyangosu! Tam 15 milyon Euro... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
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'a Luyindama piyangosu! Tam 15 milyon ...

Galatasaray'a Luyindama piyangosu! Tam 15 milyon Euro...

8 milyon bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı 'ya sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor. oyuncuya ekiplerinden Wolwes talip olmuştu. İngiliz ekibinin yıldız futbolcu için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.

'ın 8 milyon bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı , sezon sonunda Sarı-Kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınının haberine göre; oyuncu için Wolwes 15 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Galatasaray, milli takımda sakatlanarak sezonu kapatan yıldız futbolcunun sözleşmesini ikinci yarıda askıya almıştı.


EVERTON VE ASTON VILLA DA İSTİYOR

Ayrıca Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Luyindama'yı İngiliz ekipleri ve Everton da yakından takip ediyor.

Yıldız futbolcunun sezon sonunda Galatasaray'a veda ederek İngiltere'nin yolunu tutması beklemiyor.

  1. 23.03.2020
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