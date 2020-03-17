Gol makinesi durdu
Galatasaray'ın ikinci yarıdaki çıkışında büyük rol oynayan Radamel Falcao, başarılı performansını derbiye taşıyamadı.
Galatasaray'ın ikinci yarıdaki çıkışında büyük rol oynayan Radamel Falcao, başarılı performansını derbiye taşıyamadı. Oynadığı son 7 maçta 8 gol atan Kolombiyalı yıldız, Beşiktaş'ı es geçti. 2 isabetsiz şutu bulunan Falcao oyunun son dakikalarında Fatih Terim tarafından kenara alındı ve yerine Florin Andone'a bıraktı.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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