Gol makinesi durdu

Galatasaray'ın ikinci yarıdaki çıkışında büyük rol oynayan Radamel Falcao, başarılı performansını derbiye taşıyamadı. Oynadığı son 7 maçta 8 gol atan Kolombiyalı yıldız, Beşiktaş'ı es geçti. 2 isabetsiz şutu bulunan Falcao oyunun son dakikalarında Fatih Terim tarafından kenara alındı ve yerine Florin Andone'a bıraktı.