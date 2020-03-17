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17 Mart 2020, Salı
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Gol makinesi durdu

Gol makinesi durdu

'ın ikinci yarıdaki çıkışında büyük rol oynayan , başarılı performansını derbiye taşıyamadı.

'ın ikinci yarıdaki çıkışında büyük rol oynayan , başarılı performansını derbiye taşıyamadı. Oynadığı son 7 maçta 8 gol atan Kolombiyalı yıldız, 'ı es geçti. 2 isabetsiz şutu bulunan Falcao oyunun son dakikalarında tarafından kenara alındı ve yerine Florin Andone'a bıraktı.

  1. 17.3.2020
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