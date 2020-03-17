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17 Mart 2020, Salı
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Fark kapanacaktı

Fark kapanacaktı

Trabzonspor-Başakşehir maçının berabere bitmesiyle 53 puanda bulunan iki rakibiyle farkı kapatma fırsatı yakalayan , bu fırsatı bir kez daha kullanamadı.

Trabzonspor-Başakşehir maçının berabere bitmesiyle 53 puanda bulunan iki rakibiyle farkı kapatma fırsatı yakalayan , bu fırsatı bir kez daha kullanamadı. 'ın 6, 'ın 1 puan üstünde yer alan sarı-kırmızılılar, gelecek hafta deplasmanına gidecek.
  1. 17.3.2020
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