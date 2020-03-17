G.Saray'ın tek eksiği goldü
Sarı-kırmızılı ekip, ezeli rakibi karşısında şut, pas sayısı, topla oynama başta birçok alanda bariz üstünlük kurdu ancak skoru değiştirmeyi başaramadı. Son 2 haftada puan kaybı 4’e çıktı
Süper Lig'in ikinci yarısında müthiş bir çıkışa imza atan Galatasaray, son iki hafta hız kesti. Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda öne geçmesine karşın 2-2 berabere kalan sarı- kırmızılı takım, pazar akşamı da Beşiktaş ile yenişemedi. Galatasaray, ezeli rakibi karşısında neredeyse tüm istatistiklerde dikkat çekici bir üstünlük kurdu. Özellikle derbinin topla oynama sayıları bunu net bir şekilde ortaya koydu. Ev sahibi Galatasaray, Beşiktaş karşısında yüzde 61'e 39 topu kontrol etti.
HÜCUM HATTI BU KEZ AKSADI
Bir derbi karşılaşmada elde edilen en yüksek oranlardan birisi ortaya çıkarken sarı-kırmızılı ekip bunu hücuma da yansıttı. Rakibinin kalesine tam 16 şut çekti. Beşiktaş'ın çektiği şut sayısı ise 3'te kaldı. Buna karşılık Galatasaray kaleyi bulmaktan zorlandı. 16 şutta sadece 4 isabet sağlayabildi. 90 dakika sonunda başarılı pas sayısı da 512'ye 292 Galatasaray lehineydi. Rakamlar ev sahibini işaret etse de Cimbom, Belhanda, Feghouli, Falcao, Onyekuru gibi etkili isimlerinin gününde olmamasının da etkisiyle 3 puana ulaşamadı.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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