G.Saray'ın tek eksiği goldü

Süper Lig'in ikinci yarısında müthiş bir çıkışa imza atan Galatasaray, son iki hafta hız kesti. Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda öne geçmesine karşın 2-2 berabere kalan sarı- kırmızılı takım, pazar akşamı da Beşiktaş ile yenişemedi. Galatasaray, ezeli rakibi karşısında neredeyse tüm istatistiklerde dikkat çekici bir üstünlük kurdu. Özellikle derbinin topla oynama sayıları bunu net bir şekilde ortaya koydu. Ev sahibi Galatasaray, Beşiktaş karşısında yüzde 61'e 39 topu kontrol etti.

HÜCUM HATTI BU KEZ AKSADI

Bir derbi karşılaşmada elde edilen en yüksek oranlardan birisi ortaya çıkarken sarı-kırmızılı ekip bunu hücuma da yansıttı. Rakibinin kalesine tam 16 şut çekti. Beşiktaş'ın çektiği şut sayısı ise 3'te kaldı. Buna karşılık Galatasaray kaleyi bulmaktan zorlandı. 16 şutta sadece 4 isabet sağlayabildi. 90 dakika sonunda başarılı pas sayısı da 512'ye 292 Galatasaray lehineydi. Rakamlar ev sahibini işaret etse de Cimbom, Belhanda, Feghouli, Falcao, Onyekuru gibi etkili isimlerinin gününde olmamasının da etkisiyle 3 puana ulaşamadı.