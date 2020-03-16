Ömer Bayram'ın elinde kırık tespit edildi
Galatasaray'ın Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği derbi mücadelesinde elinden sakatlanan Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı konuk ettiği ve 0-0 eşitlikle sona eren derbi mücadelesinde sakatlanan Ömer Bayram'ın son durumu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı futbolcunun sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini duyurdu. Deneyimli oyuncu 1-2 gün içerisinde operasyon geçirecek.
Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
Oyuncumuz Ömer Bayram'ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır.
- 16.03.2020
- Güncelleme: 16.03.2020 09:24
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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