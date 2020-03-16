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16 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray G.Saray'a derbi sonrası şok! Kırık tespit edildi

'ın elinde kırık tespit edildi

Ömer Bayram'ın elinde kırık tespit edildi

'ın ile karşı karşıya geldiği derbi mücadelesinde elinden sakatlanan 'ın sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği açıklandı.

Süper Lig'in 26. haftasında 'ın sahasında 'ı konuk ettiği ve 0-0 eşitlikle sona eren derbi mücadelesinde sakatlanan 'ın son durumu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı futbolcunun sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini duyurdu. Deneyimli oyuncu 1-2 gün içerisinde operasyon geçirecek.

Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Oyuncumuz Ömer Bayram'ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır.

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  1. 16.03.2020
  2. Güncelleme: 16.03.2020 09:24
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