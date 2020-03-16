Ömer Bayram'ın elinde kırık tespit edildi

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın sahasında Beşiktaş'ı konuk ettiği ve 0-0 eşitlikle sona eren derbi mücadelesinde sakatlanan Ömer Bayram'ın son durumu belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, başarılı futbolcunun sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini duyurdu. Deneyimli oyuncu 1-2 gün içerisinde operasyon geçirecek.

Galatasaray'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Oyuncumuz Ömer Bayram'ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır. Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır.