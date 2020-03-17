Ada’dan iki talip!
Afrika basını, Luyindama’yı Premier Lig’den Wolverhampton ve Aston Villa’nın isteğini yazdı.
Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 15 maça çıkan ve uzun süredir sakatlığı bulunan Christian Luyindama için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Afrika basınında yer alan habere göre, Premier Lig'den 2 ekibin 26 yaşındaki stoper için sezon sonu Galatasaray'a teklifte bulunacağı belirtildi. Bu takımların da Wolverhampton ve Aston Villa olduğu öne sürüldü. Piyasa değeri 7.5 milyon euro civarında olan Kongolu futbolcu için yaklaşık 12 milyon euro'luk bir teklif hazırlığı yapıldığı detayı da paylaşıldı.
SKORA 13 KATKI
BİR süredir fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdüren Christian Luyindama, geçen sezon devre arasında geldiği Galatasaray'da toplam 32 maça çıkıp 2 gol, 1 asist üretti. Kulüp kariyerinde ise 112 resmi maçta forma giyen oyuncu 10 gol, 3 asist'lik performans sergiledi.
- 17.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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