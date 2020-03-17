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17 Mart 2020, Salı
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Ada’dan iki talip!

Ada’dan iki talip!

basını, Luyindama’yı ’den Wolverhampton ve ’nın isteğini yazdı.

Yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 15 maça çıkan ve uzun süredir sakatlığı bulunan için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. basınında yer alan habere göre, 'den 2 ekibin 26 yaşındaki stoper için sezon sonu 'a teklifte bulunacağı belirtildi. Bu takımların da Wolverhampton ve olduğu öne sürüldü. Piyasa değeri 7.5 milyon euro civarında olan Kongolu futbolcu için yaklaşık 12 milyon euro'luk bir teklif hazırlığı yapıldığı detayı da paylaşıldı.

SKORA 13 KATKI

BİR süredir fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdüren Christian Luyindama, geçen sezon devre arasında geldiği Galatasaray'da toplam 32 maça çıkıp 2 gol, 1 asist üretti. Kulüp kariyerinde ise 112 resmi maçta forma giyen oyuncu 10 gol, 3 asist'lik performans sergiledi.

  1. 17.3.2020
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