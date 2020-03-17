UEFA'dan El Tigre paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi resmi twitter hesabı dün bir paylaşım yaparak takipçilerine 'Favori 9 numaranız kim?' diye sordu. Sorunun görselinde ise Falcao vardı. Kolombiyalı'nın Atletico Madrid formasıyla çekilmiş fotoğrafı kullanıldı. Galatasaraylı taraftarlar, soruya Falcao yanıtı verirken, Benzema, Lacazette ve Batistuta isimleri de öne çıktı.