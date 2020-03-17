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17 Mart 2020, Salı
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'dan El Tigre paylaşımı

UEFA'dan El Tigre paylaşımı

resmi twitter hesabı dün bir paylaşım yaparak takipçilerine 'Favori 9 numaranız kim?' diye sordu.

resmi twitter hesabı dün bir paylaşım yaparak takipçilerine 'Favori 9 numaranız kim?' diye sordu. Sorunun görselinde ise vardı. Kolombiyalı'nın formasıyla çekilmiş fotoğrafı kullanıldı. Galatasaraylı taraftarlar, soruya Falcao yanıtı verirken, Benzema, Lacazette ve Batistuta isimleri de öne çıktı.

  1. 17.3.2020
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