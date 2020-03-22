Galatasaray, Özhan Canaydın'ı unutmadı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
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, 'ı unutmadı

, eski başkanı 'ın vefatının 10. yıl dönümü için mesaj yayımladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden ile ilgili yapılan paylaşımda, "Özhan Canaydın spora sadece başarı ve mücadele anlamı yüklemeyen; saygı, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan, beyefendiliği ve centilmenliği ile tüm camiasının sevgisini kazanırken, temsil ettiği değerlerle zoru başararak tüm rakiplerinin de saygısını kazanan ender yöneticilerden biriydi. Galatasarayımıza hem sporcu hem de yönetici olarak hizmet etmiş; Türk sporunun unutulmaz isimlerinden, eski başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 10. yılında; sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" denildi.
  1. 22.03.2020
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