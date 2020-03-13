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13 Mart 2020, Cuma
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Onyekuru çıkmadı

Onyekuru çıkmadı

'da alarmı yaşanıyor. Önceki günkü idmanda sakatlanan Nijeryalı futbolcunun sol arka adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu. Dünkü idmana çıkmayan Onyekuru'nun maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.

'da alarmı yaşanıyor. Önceki günkü idmanda sakatlanan Nijeryalı futbolcunun sol arka adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu. Dünkü idmana çıkmayan Onyekuru'nun maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor.
  1. 13.3.2020
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