G.Saray, Beşiktaş derbisi öncesinde maçların seyircisiz oynanma kararı alınması üzerine sosyal medyadan Konsantrasyon " temalı mesaj paylaştı. Twitter 'dan yapılan videolu paylaşımda "Her zaman, her zemin ve her şartta #KONSANTRASYON!" ifadeleri kullanıldı.