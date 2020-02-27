Seri operasyonu

İlk yarının sonuna doğru Galatasaray'da gönderilecekler arasında Jean Michel Seri'nin de adı yazılmıştı. Ancak Fatih Terim, Fildişili oyuncudan hiç vazgeçmedi. Çünkü çok güvendiği scout ekibinin, "Bu şartlarda alınabilecek en iyi oyuncu" raporunu hiç unutmadı. Nzonzi'nin takımdan ayrılmasıyla Seri de Lemina da kendisini budu.

İki oyuncu da "Fransa ile Dünya Şampiyonu oldum" etiketi ile dolaşan Steven Nzonzi'nin takımdan ayrılmasından sonra kimliklerini ortaya koydu. Seri, Fenerbahçe derbisinin gizli kahramanı olurken, Fatih Terim de Fildişili oyuncunun bonservisinin alınması için neler yapılabileceğinin araştırılması konusunda Şükrü Hanedar'a talimat verdi.

OPSiYON G.SARAY'DA

Galatasaray, Fulham'dan kiralanan Seri'nin satın alma opsiyonuna sahip... Sarı-kırmızılı kulüp 18 milyon euro'yu yatırması halinde tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katabilecek. Ancak şu an için kasada böyle bir para bulunmuyor. Bu nedenle Şükrü Hanedar, satın alma bedelini aşağıya çekmeye çalışacak.

HÜCUMA DESTEK

BU sezon Süper Lig'de 16 maçta forma giyen Seri, bu maçların 12'sinde ilk 11'de yer aldı. Orta sahada rakip atakları başarı ile kesen ve oyun başlatan 28 yaşındaki futbolcu, ayrıca 1 gol, 2 asistlik performansıyla hücuma da katkı sundu.

MALiYETi 4.3 MiLYON EURO

Seri için Fulham'a 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyen Cimbom, oyuncuya ise yıllık 2.8 milyon Euro ödeyecek.