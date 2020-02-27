Seri operasyonu
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, ligin ilk yarısında sergilediği performansla gönderilecekler listesinde yer alıyordu. İkinci yarıda parlayan yıldız oyuncu için Fulham ile görüşmelere başlandı.
İlk yarının sonuna doğru Galatasaray'da gönderilecekler arasında Jean Michel Seri'nin de adı yazılmıştı. Ancak Fatih Terim, Fildişili oyuncudan hiç vazgeçmedi. Çünkü çok güvendiği scout ekibinin, "Bu şartlarda alınabilecek en iyi oyuncu" raporunu hiç unutmadı. Nzonzi'nin takımdan ayrılmasıyla Seri de Lemina da kendisini budu.
İki oyuncu da "Fransa ile Dünya Şampiyonu oldum" etiketi ile dolaşan Steven Nzonzi'nin takımdan ayrılmasından sonra kimliklerini ortaya koydu. Seri, Fenerbahçe derbisinin gizli kahramanı olurken, Fatih Terim de Fildişili oyuncunun bonservisinin alınması için neler yapılabileceğinin araştırılması konusunda Şükrü Hanedar'a talimat verdi.
OPSiYON G.SARAY'DA
Galatasaray, Fulham'dan kiralanan Seri'nin satın alma opsiyonuna sahip... Sarı-kırmızılı kulüp 18 milyon euro'yu yatırması halinde tecrübeli futbolcuyu kadrosuna katabilecek. Ancak şu an için kasada böyle bir para bulunmuyor. Bu nedenle Şükrü Hanedar, satın alma bedelini aşağıya çekmeye çalışacak.
HÜCUMA DESTEK
BU sezon Süper Lig'de 16 maçta forma giyen Seri, bu maçların 12'sinde ilk 11'de yer aldı. Orta sahada rakip atakları başarı ile kesen ve oyun başlatan 28 yaşındaki futbolcu, ayrıca 1 gol, 2 asistlik performansıyla hücuma da katkı sundu.
MALiYETi 4.3 MiLYON EURO
Seri için Fulham'a 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyen Cimbom, oyuncuya ise yıllık 2.8 milyon Euro ödeyecek.
- 27.2.2020
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Yorum
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Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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