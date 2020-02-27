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27 Şubat 2020, Perşembe
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Lemina müjdesi

Lemina müjdesi

Cimbom’da maçının son dakikasında sakatlanan , karşılaşmasını kaçırmıştı. ’in taktiğinde büyük önemi olan Gabonlu yıldız tedavisinin ardından dün fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladı.

Cimbom'da maçının son dakikasında sakatlanan , karşılaşmasını kaçırmıştı. 'in taktiğinde büyük önemi olan Gabonlu yıldız tedavisinin ardından dün fizyoterapistler eşliğinde koşulara başladı. Bu gelişme Terim'i sevindirse de 26 yaşındaki futbolcuyu, maçında riske etmeyi çok da düşünmüyor. 'a karşı ise yüzde 100 sahada olacak.
  1. 27.2.2020
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