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27 Şubat 2020, Perşembe
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’ne tam konsantrasyon

Gençlerbirliği’ne tam konsantrasyon

’yi 20 sene sonra ’de deviren ve ligde 7’de 7 yapan ’da gözler karşılaşmasına çevrildi. oyuncularından ‘tam konsantrasyon’ isterken çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor.

'yi 20 sene sonra 'de deviren ve ligde 7'de 7 yapan 'da gözler karşılaşmasına çevrildi. oyuncularından 'tam konsantrasyon' isterken çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor. Dünkü antrenman ısırma hareketleriyle başladı. Takım halinde pas oyunu gerçekleşti. İd manın ana bölümünde dayanıklılığa yönelik çalışma yapıldı. Çalışma yenilenme koşusu ve soğuma ile bitti.
  1. 27.2.2020
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