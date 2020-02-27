Emre Akbaba 11’e dönüyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Emre Akbaba 11’e dönüyor

11’e dönüyor

Emre Akbaba 11’e dönüyor

Galatasaray Teknik Direktörü , kırmızı kart cezalısı 'nın yerine karşısında 'ya formayı verecek.

Sarı-kırmızılılarda orta saha kurgusu sürekli değişiyor. Mario Lemina'nın sakatlığı sebebiyle forma giyemediği maçta Younes , derbisine 11'de başlamış ve alkışlanan bir oyun sergilemişti. Ancak bu maçta kırmızı gören Belhanda, G.Birliği'ne karşı yok. , 'de kullanmadığı 'yı orta sahaya monte edecek. Partnerleri her zamanki gibi Seri ve Ömer olacak.
  1. 27.2.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emre Akbaba 11’e dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN