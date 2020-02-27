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27 Şubat 2020, Perşembe
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ve Çalık’a pasta

Belhanda ve Çalık’a pasta

’ın dünkü antrenmanı öncesinde Younes ve ’ın yeni yaşları kutlandı.

'ın dünkü antrenmanı öncesinde Younes ve 'ın yeni yaşları kutlandı. 30 yaşındaki Faslı futbolcu ve 26 yaşına giren genç stoper için pasta kesildi. Derbi zaferi sonrası sarı-kırmızılı futbolcuların dün keyfi bir hayli yerindeydi.
  1. 27.2.2020
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