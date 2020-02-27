"Böyle bir şey olabilir mi" tişörtleri basılıyor
Galatasaray yönetimi, Pazar günü derbinin ardından hazırlıklarına giriştiği tişörtleri de piyasaya sürecek.
Galatasaray yönetimi, Pazar günü derbinin ardından hazırlıklarına giriştiği tişörtleri de piyasaya sürecek. 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetine özel tişörtlerin baskısı başlarken tişörtlerin ana unsuru ise Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözü olacak. Yönetim, 'Yellow Friday' benzeri kampanyaya rekor katılım bekliyor.
FORMASINA YAZDIRDI
Fenerbahçe galibiyetinin ardından Galatasaraylı taraftarlar storelara hücum ederken formalara artık numara yerine Ozan Tufan'ın sözleri işleniyor.
- 27.2.2020
-
Giray Bulak: Arda Turan Sivasspor'u şampiyon yapar
Toplam 2
Yorum
şems Arda şimdi nerede?
-
Transfer bombası basına sızdı! Derbide onu izlemişler
Toplam 1
Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
-
Fenerbahçe'de çeyrek asırlık duvar yıkıldı! Volkan Demirel...
Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
"Böyle bir şey olabilir mi" tişörtleri basılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.