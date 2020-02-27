"Böyle bir şey olabilir mi" tişörtleri basılıyor

Galatasaray yönetimi, Pazar günü derbinin ardından hazırlıklarına giriştiği tişörtleri de piyasaya sürecek. 3-1'lik Fenerbahçe galibiyetine özel tişörtlerin baskısı başlarken tişörtlerin ana unsuru ise Ozan Tufan'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözü olacak. Yönetim, 'Yellow Friday' benzeri kampanyaya rekor katılım bekliyor.

FORMASINA YAZDIRDI

Fenerbahçe galibiyetinin ardından Galatasaraylı taraftarlar storelara hücum ederken formalara artık numara yerine Ozan Tufan'ın sözleri işleniyor.