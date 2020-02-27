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27 Şubat 2020, Perşembe
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"Böyle bir şey olabilir mi" tişörtleri basılıyor

"Böyle bir şey olabilir mi" tişörtleri basılıyor

yönetimi, Pazar günü derbinin ardından hazırlıklarına giriştiği tişörtleri de piyasaya sürecek.

yönetimi, Pazar günü derbinin ardından hazırlıklarına giriştiği tişörtleri de piyasaya sürecek. 3-1'lik galibiyetine özel tişörtlerin baskısı başlarken tişörtlerin ana unsuru ise 'ın "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözü olacak. Yönetim, 'Yellow Friday' benzeri kampanyaya rekor katılım bekliyor.

FORMASINA YAZDIRDI
Fenerbahçe galibiyetinin ardından Galatasaraylı taraftarlar storelara hücum ederken formalara artık numara yerine Ozan Tufan'ın sözleri işleniyor.

  1. 27.2.2020
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