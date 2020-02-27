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27 Şubat 2020, Perşembe
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Sözleşmeyi kaptı

Sözleşmeyi kaptı

Aslan'da Igor döneminde yüzüne bakılmayan , 'in gelişiyle şahlanmıştı. Derbide skoru 1-1'e getiren olü atan Hollandalı futbolcu bu yılki yüksek performansıyla yeni sözleşmeyi de kaptı.

Aslan'da Igor döneminde yüzüne bakılmayan , 'in gelişiyle şahlanmıştı. Derbide skoru 1-1'e getiren olü atan Hollandalı futbolcu bu yılki yüksek performansıyla yeni sözleşmeyi de kaptı. Gelecek sezon da takımda kalacak, ayrıca 'nın ardından 2. kaptan yapılacak.
  1. 27.2.2020
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