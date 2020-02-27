Ryan Babel sonrası Galatasaray tam gaz!
Galatasaray'ın devre arasında Hollandalı oyuncusu Ryan Babel'i Ajax'a kiralamasının ardından adeta orta sahada şaha kalktı. Sarı-kırmızılıların sakatlıktan dönen oyuncusu Emre Akbaba ve devre arası transferi Henry Onyekuru takıma büyük katkı sağlayarak şampiyonluk yarışında büyük katkı sağladı.
Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sürpriz şekilde devre arasında Ajax'a kiralanan Babel'in gitmesiyle sarı-kırmızılılar ayağa kalktı.
Cim-Bom, Babel'in ayrılığı sonrası ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakalarken, Babel'in üzerini "el freni" olduğu gerekçesiyle çizen teknik kadronun bu tezi de doğrulanmış oldu.
Ryan Babel, Ajax ile sözleşme imzalamak üzere Amsterdam'a gitmek için İstanbul Havalimanı'nda... pic.twitter.com/YIncWwA1tS— Fotomaç (@fotomac) January 9, 2020
Tecrübeli futbolcunun etkili bir isim olmasına karşın bireysel oynaması ve topu ayağında çok tutmasının takıma zarar verdiği görüşünde birleşen ve bu yüzden gönderen teknik ekip, takımdaki büyük değişimi Babel'in ayrılmasına bağlıyor.
Babel'in saha içindeki tavırlarından ve topla çok oynama sevdasından takımın zarar gördüğünü belirleyen Terim ve kurmayları, Hollandalı'nın gönderilmesiyle bu sorunu ortadan kaldırdı. Çünkü hem Babel'in tavrı takımın ataklarına engel oluyor hem de bu durum diğer futbolcuları çok rahatsız ediyordu.
Sarı-kırmızılıların doğru tercihler yapması da yine futbolun pozitif yönde etkilenmesine sebep oldu. Özellikle Saracchi ve Onyekuru gibi hızlı oyuncuların transfer edilmesinin yanı sıra, Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın formu da ikinci yarı çehrenin değişmesini sağladı.
- 27.02.2020
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Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
Ryan Babel sonrası Galatasaray tam gaz! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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