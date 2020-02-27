Ryan Babel sonrası Galatasaray tam gaz!

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak sürpriz şekilde devre arasında Ajax'a kiralanan Babel'in gitmesiyle sarı-kırmızılılar ayağa kalktı.

Cim-Bom, Babel'in ayrılığı sonrası ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakalarken, Babel'in üzerini "el freni" olduğu gerekçesiyle çizen teknik kadronun bu tezi de doğrulanmış oldu.

Ryan Babel, Ajax ile sözleşme imzalamak üzere Amsterdam'a gitmek için İstanbul Havalimanı'nda... pic.twitter.com/YIncWwA1tS — Fotomaç (@fotomac) January 9, 2020

Tecrübeli futbolcunun etkili bir isim olmasına karşın bireysel oynaması ve topu ayağında çok tutmasının takıma zarar verdiği görüşünde birleşen ve bu yüzden gönderen teknik ekip, takımdaki büyük değişimi Babel'in ayrılmasına bağlıyor.

Babel'in saha içindeki tavırlarından ve topla çok oynama sevdasından takımın zarar gördüğünü belirleyen Terim ve kurmayları, Hollandalı'nın gönderilmesiyle bu sorunu ortadan kaldırdı. Çünkü hem Babel'in tavrı takımın ataklarına engel oluyor hem de bu durum diğer futbolcuları çok rahatsız ediyordu.

Sarı-kırmızılıların doğru tercihler yapması da yine futbolun pozitif yönde etkilenmesine sebep oldu. Özellikle Saracchi ve Onyekuru gibi hızlı oyuncuların transfer edilmesinin yanı sıra, Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın formu da ikinci yarı çehrenin değişmesini sağladı.