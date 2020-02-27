G.Saray asıl partiyi pazar günü yapacak!
Kadıköy’de alınan galibiyet ile tarihi sıfırlayan sarı-kırmızılılar, bu zaferi Türk Telekom’da taraftarlarıyla birlikte kutlayacak. Pazar günü için özel hazırlıklar yapılırken Galatasaraylılar da pankartları ve tezahüratlarıyla coşkuyu artıracak
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek Kadıköy'deki 20 yıllık galibiyet özlemine son verdi. Karşılaşma sonrası büyük coşku yaşanırken galibiyet sevinci sokaklara kadar taştı ve Türkiye'nin birçok yerinde konvoylar yapıldı. Şarkı lar söylendi, tezahüratlar yapıldı. Sarı-kırmızılılar şimdi de Türk Telekom Stadı'nda dev bir kutlama organize edecek. Pazar akşamı, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde futbolcular, teknik heyet ve taraftarlar bu haklı zaferin keyfini hep birlikte çıkaracak
TOTEM İŞE YARADI
Tribünleri süsleme kararı alan yönetim, ayrıca sosyal medya ekibine derbinin önemli anlarını içeren bir klip hazırlattı. Taraftarlar da bu maçta üzerine düşeni yapacak. Tribünleri tamamen dolduracak olan sarı-kırmızılılar stadı forma ve kaşkollarıyla sarı-kırmızıya boyayacak. Pankartlarla takıma destek verilecek ve rakibe gönderme yapılacak. Kadıköy'de futbolcuları tribünlere çağırmayarak totem yapan taraftarlar, Gençlerbirliği maçında futbolcular ve teknik heyeti tek tek kutlayacak. l Savaş ÇORLU
YÖNETİMDEN KOMBİME ÇAĞRISI
Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe derbisi galibiyeti sonrası Gençlerbirliği karşılaşmasında boş koltuk görmek istemiyor. Resmi siteden "Gençlerbirliği maçında kombine devir sınırlaması uygulanmayacaktır. Maça gelemiyorsan, kombineni devret. Tek bir koltuk boş kalmasın. Hedef 50 bin Aslan" yazıldı.
AYDIN'DA EĞLENCE
Galatasaray taraftarları, 20 yıl sonra gelen Fenerbahçe galibiyetiyle rahat bir nefes alırken galibiyet kutlamalarının arkası kesilmiyor. Aydın'da Efeler Galatasaray Taraftarlar Derneği bir organizasyon yaparken büyük katılımın olduğu gecede büyük coşku yaşandı, takımın renk ve armalarından oluşan sarı-kırmızılı pasta kesildi.
PAZAR GÜNÜ NELER YAŞANACAK?
* Tribünler süslenecek
* Özel klipler hazırlandı
* Ozan tişörtleri satışa sunulacak
* Stada pankartlar asılacak
* Tribünler tamamen dolacak
* Taraftarlar ve takım bütünleşecek
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Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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