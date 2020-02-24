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24 Şubat 2020, Pazartesi
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'den derbi galibiyeti sonrası paylaşım!

Wesley Sneijder'den derbi galibiyeti sonrası paylaşım!

ezeli rakibi 'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek taraftarının yüzünü güldürdü. Sarı-kırmızılıların eski oyuncusu 'de galibiyet sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

'in 23. haftasında 'yi 'de 3-1'lik skorla geçerek 20 yıllık galibiyet hasretini dindiren 'da yüzler gülüyor. Galibiyet sonrası birçok isim paylaşımda bulunurken bir paylaşımda sarı-kırmızılıların eski oyuncusu 'den geldi. Hollandalı oyuncu ağlama notuyla çay bardağı paylaştı.

  1. 24.02.2020
  2. Güncelleme: 24.02.2020 16:36
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