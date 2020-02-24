Wesley Sneijder'den derbi galibiyeti sonrası paylaşım!
Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup ederek taraftarının yüzünü güldürdü. Sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Wesley Sneijder'de galibiyet sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1'lik skorla geçerek 20 yıllık galibiyet hasretini dindiren Galatasaray'da yüzler gülüyor. Galibiyet sonrası birçok isim paylaşımda bulunurken bir paylaşımda sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Wesley Sneijder'den geldi. Hollandalı oyuncu ağlama notuyla çay bardağı paylaştı.
- 24.02.2020
- Güncelleme: 24.02.2020 16:36
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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