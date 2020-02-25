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25 Şubat 2020, Salı
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Voodoo işe yaradı!

Voodoo işe yaradı!

Bir A. taraftarı, 'ndeki maçı öncesi voodoo büyüsü yapıp görüntüleri paylaşmış, bir G.Saraylı da aynısını uygulamıştı. , , Altay ve Serdar'ın fotoğrafları üzerine iğneler batırıp totem yapmıştı. G.Saray'ın derbiyi kazanmasıyla bu görsel gündem oldu. 'Büyü işe yaradı' yorumları yapıldı.

Bir A. taraftarı, 'ndeki maçı öncesi voodoo büyüsü yapıp görüntüleri paylaşmış, bir G.Saraylı da aynısını uygulamıştı. , , Altay ve Serdar'ın fotoğrafları üzerine iğneler batırıp totem yapmıştı. G.Saray'ın derbiyi kazanmasıyla bu görsel gündem oldu. 'Büyü işe yaradı' yorumları yapıldı.
  1. 25.2.2020
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