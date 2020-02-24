Falcao yine attı

Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao 19'uncu haftada oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde kendisine ilk 11'de şans bulmuş ve 1 de gol kaydetmişti. Dünyaca ünlü forvet dün akşam da penaltıdan golünü yine yazdı.