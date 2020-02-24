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24 Şubat 2020, Pazartesi
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Falcao yine attı

Falcao yine attı

Galatasaray , son haftaların forma ismi 'ü Fenerbahçe derbisinde kesti ve Falcao'ya şans tanıdı.

Kolombiyalı oyuncu 19'uncu haftada oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde kendisine ilk 11'de şans bulmuş ve 1 de gol kaydetmişti. Dünyaca ünlü forvet dün akşam da penaltıdan golünü yine yazdı.

  1. 24.2.2020
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