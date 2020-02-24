Falcao yine attı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son haftaların forma ismi Adem Büyük'ü Fenerbahçe derbisinde kesti ve Falcao'ya şans tanıdı.
Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao 19'uncu haftada oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde kendisine ilk 11'de şans bulmuş ve 1 de gol kaydetmişti. Dünyaca ünlü forvet dün akşam da penaltıdan golünü yine yazdı.
- 24.2.2020
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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