Ryan Donk Fenerbahçe derbisinde rekor kırdı!
Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin 40. dakikasında ağları sarsan Ryan Donk, kariyer rekoru kırdı.
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Zorlu karşılaşmanın 40. dakikasında Galatasaray'da topu ağlara gönderen Ryan Donk, kariyer rekoru kırdı.
Durumu 1-1'e getiren golü kaydeden Donk'un Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Fenerbahçe oldu.
- 23.02.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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