Ryan Donk Fenerbahçe derbisinde rekor kırdı! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Ryan Donk Fenerbahçe derbisinde rekor kırdı!

derbisinde rekor kırdı!

Ryan Donk Fenerbahçe derbisinde rekor kırdı!

'in 23. haftasında 'nda oynanan - derbisinin 40. dakikasında ağları sarsan , kariyer rekoru kırdı.

'in 23. haftasında ile , 'nda karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşmanın 40. dakikasında Galatasaray'da topu ağlara gönderen , kariyer rekoru kırdı.

Durumu 1-1'e getiren golü kaydeden Donk'un Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Fenerbahçe oldu.

  1. 23.02.2020
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