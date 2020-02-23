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23 Şubat 2020, Pazar
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Donk’a özel görev

Donk’a özel görev

Cimbom'da teknik direktör , 'deki iki isme özel önlem almayı planlıyor. Alan savunması yapacak olan Aslan, meşin yuvarlak Max Kruse'ye geldiğinde ise tehlikeli paslar veya şutlar atmaması için bu oyuncuya yakın oynayacak.

İmparator'un asıl önlem alacağı isim ise Vedat Muriç olacak. 3 haftadır suskun olan Kosovalı forvet oyuncusu ilk başta 'a emanet edilecek. Marcao da yardım gerektiği anlarda Donk'a yakın oynayarak Vedat'a göz açtırmayacak.

  1. 23.2.2020
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