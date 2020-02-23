Donk’a özel görev

İmparator'un asıl önlem alacağı isim ise Vedat Muriç olacak. 3 haftadır suskun olan Kosovalı forvet oyuncusu ilk başta Ryan Donk'a emanet edilecek. Marcao da yardım gerektiği anlarda Donk'a yakın oynayarak Vedat'a göz açtırmayacak.