Donk’a özel görev
Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe'deki iki isme özel önlem almayı planlıyor. Alan savunması yapacak olan Aslan, meşin yuvarlak Max Kruse'ye geldiğinde ise tehlikeli paslar veya şutlar atmaması için bu oyuncuya yakın oynayacak.
İmparator'un asıl önlem alacağı isim ise Vedat Muriç olacak. 3 haftadır suskun olan Kosovalı forvet oyuncusu ilk başta Ryan Donk'a emanet edilecek. Marcao da yardım gerektiği anlarda Donk'a yakın oynayarak Vedat'a göz açtırmayacak.
- 23.2.2020
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Donk’a özel görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.